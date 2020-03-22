Англия

Лондонские клубы хотят подписать игрока Ливерпуля.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Ливерпуль намерен расстаться с центрбеком, и лондонские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его следующим летом. Стоимость хорвата оценивается в сумму около 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Ловрена также заинтересован Лацио.

Действующий контракт защитника с Ливерпулем рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 14 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и одним ассистом.

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