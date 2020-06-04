Англия

Правил чемпионата будут изменены до конца текущего сезона.

Руководство английской Премьер-лиги согласовало правило проведения пяти замен за поединок до конца текущего сезона, сообщает Sky Sports.

По данным источника, также команды получат возможность расширить скамейку запасных с семи футболистов до девяти. Напомним, рестарт чемпионата запланирован на 17 июня.

Ранее международный совет футбольных ассоциаций разрешил лигам самостоятельно принимать решение о количестве замен до конца сезона. К примеру, подобная практика применяется в Бундеслиге.

Также сообщалось, что аутсайеры АПЛ хотят отказаться от вылета, если сезон завершится досрочно.