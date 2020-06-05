Англия

Легенды клуба сыграли решающую роль в вопросе перехода немца.

Ничего уже не угрожает переходу Тимо Вернера в Челси, сообщает The Telegraph.

По информации источника, ключевую роль в переходе 24-летнего форварда сыграли Фрэнк Лампард и Петр Чех.

В феврале англичанин и чех отправились в Германию, в результате чего сумели произвести впечатление не только на Вернера, но и на его семью и окружение.

Лампард хочел заполучить немца еще в январе, но тот не хотел покидать РБ Лейпциг посреди сезона.

Ожидается, что Вернер подпишет соглашение на пять лет с заработной платой 170-200 тысяч фунтов за неделю.