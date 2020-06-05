Стало известно, почему немец не перешел в состав "красных".
ТИМО ВЕРНЕР, GETTY IMAGES
05 июня 2020, 22:59
До того, как в гонку за Тимо Вернером вступил Челси, Ливерпуль считался главным фаворитом. Более того, 24-летний футболист хотел поработать с Юргеном Клоппом.
Тем не менее, переход не состоялся не по вине тренера. Клопп обратился к руководству клуба с просьбой приобрести Вернера, однако ему отказали из-за отсутствия средств, сообщает The Athletic.
Сообщается, что игрок и тренер сохранили хорошие отношения, так как переход состоялся не по вине Клоппа.
Напомним, что Челси согласовал переход Вернера, который подпишет контракт на пять лет.