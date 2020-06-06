Англия

Нигерийский нападающий очень рад, что продолжит играть на Олд Траффорд.

Форвард Одеон Игало как минимум до зимы 2021 года останется в МЮ – клуб согласовал продление его аренды из Шанхай Шеньхуа. Нигериец этому очень рад.

"Я очень боялся, что этого не произойдет. Шанхай Шеньхуа хотел, чтобы я вернулся. Они знают, на что я способен и верят в меня", — заявил Игало Sky Sports.

"Хочу поблагодарить Шанхай за то, что пошли навстречу моему желанию. И спасибо Оле-Гуннару Солскьяеру за настойчивость в этом вопросе".

"Мне скоро 31, и играть за Манчестер Юнайтед просто невероятно для меня. Это происходит незадолго до конца моей карьеры, поэтому я еще более счастлив. Хочу наслаждаться каждым моментом пребывания здесь".

Игало перешел в МЮ в январе этого года. В восьми матчах во всех турнирах за "красных дьяволов" нигериец забил четыре гола и сделал один ассист.