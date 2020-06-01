"Красные дьяволы" договорились с Шанхай Шеньхуа о новой сделке.
Одион Игало, getty images
01 июня 2020, 15:36
Манчестер Юнайтед утвердил с Шанхай Шеньхуа новое соглашение по нападающему Одиону Игало, сообщает официальный сайт манкунианцев.
Нигерийский нападающий будет выступать за "красных дьяволов" до 31 января 2021 года.
Одион Игало провел восемь поединков в футболке Манчестер Юнайтед, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.
Напомним, что сам нападающий ранее заявлял о желании задержаться на Олд Траффорд.