Англия

Итальянский центрбек летом может покинуть Ювентус.

Центральный защитник Ювентуса Даниэле Ругани в летнее трансферное окно может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, в услугах 25-летнего итальянца заинтересованы Арсенал и Вулверхэмптон.

Утверждается, что Ругани не входит в дальнейшие планы Маурицио Сарри, поэтому с большой долей вероятности вскоре он покинет туринский клуб. Приоритет для футболиста — чемпионат Англии.

В текущем сезоне Даниэле Ругани провел всего семь поединков на клубном уровне, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что итальянский центрбек может стать частью сделки по переходу Федерико Кьезы в туринский Ювентус.