"Старая синьора" серьезно настроена на подписание хавбека Фиорентины.
Федерико Кьеза, Getty Images
31 мая 2020, 13:20
Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза предстоящим летом может сменить клубную прописку и отправиться в Ювентус.
Как сообщает Tuttosport, руководство туринского клуба готово предложить "фиалкам" за 22-летнего сразу четырех игроков.
В это число вошли голкипер Маттиа Перин, а также защитники Даниэле Ругани, Лука Пеллегрини и Кристиан Ромеро. Утверждается, что Ювентус пока лидирует в гонке за Кьезой.
Ранее появлялась информация, что Федерико Кьеза не намерен уходить из Фиорентины. В то же время владелец "фиалок" Рокко Комиссо не будет мешать переходу итальянца в Ювентус, если получит достойное предложение.