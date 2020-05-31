Италия

"Старая синьора" серьезно настроена на подписание хавбека Фиорентины.

Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза предстоящим летом может сменить клубную прописку и отправиться в Ювентус.

Как сообщает Tuttosport, руководство туринского клуба готово предложить "фиалкам" за 22-летнего сразу четырех игроков.

В это число вошли голкипер Маттиа Перин, а также защитники Даниэле Ругани, Лука Пеллегрини и Кристиан Ромеро. Утверждается, что Ювентус пока лидирует в гонке за Кьезой.

Ранее появлялась информация, что Федерико Кьеза не намерен уходить из Фиорентины. В то же время владелец "фиалок" Рокко Комиссо не будет мешать переходу итальянца в Ювентус, если получит достойное предложение.