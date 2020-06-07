Англия

Легендарный в прошлом правый защитник высоко ценит своего коллегу.

Бывший правый фулбек Милана и сборной Бразилии Кафу лестно отозвался о выступающем на этой позиции в Ливерпуле Тренте Александер-Арнольде.

"Это невероятный футболист, редкий талант. Если он продолжит в том же духе, то будет считаться одним из лучших в мире. У Трента есть потенциал выиграть награду игроку года от ФИФА", — заявил Кафу FIFA.com.

"Александер-Арнольд безупречен технически, очень качественный футболист. У него бразильский стиль игры, мне нравится за ним наблюдать. А выступления за столь великую команду помогают ему расти".

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В нынешнем сезоне Трент забил два гола и сделал 14 ассистов в 40 матчах за Ливерпуль во всех турнирах.