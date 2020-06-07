Германия

Форвард на сегодняшний день еще не знает свой будущий клуб.

Директор Лейпцига Оливер Митцлафф заявил, что клуб еще не получал никаких официальных предложений о трансфере форварда Тимо Вернера.

"Важно было продлить его контракт, который мы заключили прошлым летом, и, естественно, у него есть пункт, который мы добавили, чтобы у него была возможность сделать следующий шаг".

"Сейчас ситуацию контролирует Тимо, а не мы. До сих пор он не активировал пункт, и у нас не было никаких контактов для трансфера, в том числе и от Челси".

"Следовательно, нам нечего объявлять. Тимо Вернер является игроком РБ Лейпциг. Несколько недель назад он дал понять, что работает над уходом. Пока ничего не произошло", — сказал директор Sky Sports Deutschland.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вышел из гонки за игроком из-за нехватки средств в трансферном бюджете.