Англия

Хавбек может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Донни ван де Беек может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, Манчестер Юнайтед готов предложить 40 миллионов евро за 23-летнего хавбека.

"Красные дьяволы" начали переговоры с агентом нидерландского хавбека. Интерес к футболисту также проявляет мадридский Реал.

В завершившемся сезоне ван де Беек провел 23 матча в Эредивизи: на его счету 8 голов и 6 ассистов.