Англия

Стали известны расходы клубов на приобретения футболистов за последние пять лет.

За последние пять сезонов Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед остаются в большом минусе по расходам на трансферы.

Sunday World посчитал, что "горожане" потратили 601,98 миллионов фунтов, а "красные дьяволы" – 484,88 млн.

Примечательно, что Челси разместился на 13-й строчке (115,57 млн), а Ливерпуль – на 14-й (107,58 млн).

Единственным клубом АПЛ, который остался в плюсе, является Норвич – "канарейки" сумели заработать за последние пять лет 25,42 миллиона фунтов.

Отметим, что в данном рейтинге также учитываются и заработанные на трансферах деньги.