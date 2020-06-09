Англия

На футболиста претендуют Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен попал в сферу интересов пять английских клубов. Об этом заявил менеджер игрока Осита Около в интервью All Nigeria Soccer.

Агент сообщил, что за 21-летним центрфорвардом следят Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.

Также у нигерийца было предложение от Наполи, однако, стороны так и не сумели договориться.

Осимхен примет решение в скором времени, когда вернется из Нигерии, где в ближайшие дни должны состояться похороны его отца.

Ранее сообщалось, что Лилль готов расстаться с футболистом за 60 млн евро.