На футболиста претендуют Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.
Виктор Осимхен, LOSC Lille
09 июня 2020, 12:00
Нападающий Лилля Виктор Осимхен попал в сферу интересов пять английских клубов. Об этом заявил менеджер игрока Осита Около в интервью All Nigeria Soccer.
Агент сообщил, что за 21-летним центрфорвардом следят Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.
Также у нигерийца было предложение от Наполи, однако, стороны так и не сумели договориться.
Осимхен примет решение в скором времени, когда вернется из Нигерии, где в ближайшие дни должны состояться похороны его отца.
Ранее сообщалось, что Лилль готов расстаться с футболистом за 60 млн евро.