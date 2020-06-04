Франция

Главным претендентом на нигерийца называют Наполи.

Виктор Осимхен является лидером атак Лилля, но "доги" готовы с ним расстаться в обмен на 60 миллионов евро, утверждает журналист Николо Скира. Интерес к игроку приписывают Наполи.

Футболист хочет зарабатывать четыре миллиона евро ежегодно в течение пяти сезонов.

Лилль подписал Осимхена летом прошлого года из Шарлеруа за 12 млн евро. В этом сезоне на счету нигерийца 18 голов и четыре ассиста в 38 матчах за "догов" во всех турнирах.

Тайе Тайво, комментируя Football.ua потенциальный трансфер Осимхена, отметил, что возможно, ему нужно еще сезон-второй провести в клубе, где он точно будет играть, чтобы набраться опыта.