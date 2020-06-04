Главным претендентом на нигерийца называют Наполи.
Виктор Осимхен, Getty Images
04 июня 2020, 09:04
Виктор Осимхен является лидером атак Лилля, но "доги" готовы с ним расстаться в обмен на 60 миллионов евро, утверждает журналист Николо Скира. Интерес к игроку приписывают Наполи.
Футболист хочет зарабатывать четыре миллиона евро ежегодно в течение пяти сезонов.
Лилль подписал Осимхена летом прошлого года из Шарлеруа за 12 млн евро. В этом сезоне на счету нигерийца 18 голов и четыре ассиста в 38 матчах за "догов" во всех турнирах.
Тайе Тайво, комментируя Football.ua потенциальный трансфер Осимхена, отметил, что возможно, ему нужно еще сезон-второй провести в клубе, где он точно будет играть, чтобы набраться опыта.