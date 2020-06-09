Англия

Нидерландский полузащитник может связать себя новым договором с клубом.

Ливерпуль и Жоржиньо Вейналдум обсудили продление контракта. Договоренность еще не достигнута, но все идет к тому, что Вейналдум подпишет контракт до 2024 или 2025 года, пишет The Guardian.

Нынешнее соглашение голландца, которому в ноябре исполнится 30 лет, рассчитано до июня 2021 года. Сам футболист хочет остаться в Ливерпуле, за который выступает с 2016 года после перехода из Ньюкасла.

Зарплата не должна стать проблемой. Перед переговорами Вейналдум хотел получить гарантии, что на него и дальше будут рассчитывать, как на ключевого игрока. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 из 29 матчей Премьер-лиги и помог Ливерпулю оторваться от идущего вторым Ман Сити на 25 очков.

Также Ливерпуль уже договорился продлить контракт с другим полузащитником, Адамом Лалланой. Соглашение с англичанином истекало 30 июня, но теперь он не покинет клуб до окончания сезона.