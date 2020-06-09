Хавбек подпишет краткосрочное соглашение с клубом.
Адам Лаллана, Getty Images
09 июня 2020, 09:19
Полузащитник Адам Лаллана близок к подписанию нового соглашения с Ливерпулем до конца сезона, сообщает издание The Independent.
Стороны практически согласовали условия нового краткосрочного контракта и должны подписать его в ближайшее время. Английский хавбек согласился на снижение зарплаты, чтобы получить возможность доиграть сезон в команде и выиграть чемпионский титул.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лаллана близок к переходу в Лестер на правах свободного агента.