Англия

Первым делом опытный голкипер постарается уберечь "шершней" от понижения в классе.

Вратарь Уотфорда Бен Фостер согласился подписать новый контракт с клубом, сообщили "шершни" в Твиттере. Договор будет рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Бен сыграл во всех 29 матчах Уотфорда в Премьер-лиге, в девяти из которых он не пропускал. Среди них победа над Ливерпулем 3:0, которая стала для "красных" первым и пока единственным поражением в АПЛ в этом сезоне.

Уотфорд после 29 сыгранных матчей занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета по дополнительным показателям. Ближайший матч команда должна провести 20 июня против Лестера.