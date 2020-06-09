Англия

"Канониры" считают, что этому может поспособствовать отец форварда.

Арсенал не теряет надежду, что Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с клубом.

По информации The Telegraph, "канониры" надеются, что этому поспособствует отец нападающего. Дело в том, что он является его агентом, а также очень авторитетен для Пьер-Эмерика.

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Отметим, что контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года. Согласно последним слухам, габонец хочет покинуть "канониров".

В текущем сезоне Обамеянг провел 26 матчей в АПЛ: на его счету 17 голов и 2 ассиста.