Англия

Football.ua анализирует, как будет развиваться дальнейшая карьера 30-летнего футболиста.

В последнее время все чаще и чаще появляются слухи, что Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть Арсенал. По информации СМИ, габонский нападающий разочарован амбициями лондонского клуба. Обамеянг хочет играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи, в то время как на данном этапе "канониры" не могут удовлетворить запросы своего капитана.

Ввиду того, что контракт 30-летнего футболиста истекает 30 июня 2021 года, а также пандемии коронавируса, в следствии чего в бюджете Арсенала может образоваться "дыра", уход Обамеянга более, чем реален. В таком случае "канониры" могут быть более разговорчивыми с потенциальным покупателем, ведь отпускать за бесплатно, пожалуй, свой самый ценный актив, в нынешних реалиях было бы глупо.

Football.ua анализирует, где может продолжить карьеру Обамеянг, если таки решит покинуть Арсенал предстоящим летом.

Манчестер Юнайтед

Ввиду ситуации с COVID-19 и вполне ожидаемым финансовым кризисом, МЮ решил отказаться от приобретения Харри Кейна из Тоттенхэма. Англичанин обошелся бы "красным дьяволам" более, чем в 100 миллионов фунтов. А добавить ко всему прочему заработную плату…

В таком случае Манчестер Юнайтед мог бы попытаться заполучить лучшего бомбардира Арсенала за более скромную сумму (на фоне Кейна). Из минусов, пожалуй, лишь то, что габонец старше англичанина на четыре года. Теоретически, линия атаки Мартиаль – Обамеянг – Рашфорд выглядит очень привлекательно.

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Да и можно вспомнить, что покупать атакующих исполнителей у Арсенала Манчестер Юнайтед умеет. Можно вспомнить сходу относительно недавние переходы Алексиса Санчеса и Робина ван Перси.

Барселона

Луис Суарес не молодеет, а к тому же все чаще и чаще дают о себе знать травмы. По слухам, Обамеянг в сфере интересов каталонской команды, но оценить вероятность такого перехода сложно. Однако Барселона могла бы совершенно точно удовлетворить запросы габонца: борьба за трофеи и выступления в Лиге чемпионов.

Другое дело, что клуб, возможно, сосредоточен на Лаутаро Мартинесе из Интера и по-прежнему думает над возвращением Неймара, каким бы сложным переход не казался.

Реал Мадрид

Королевский клуб любит делать серьезные подписания, особенно в линию атаки, и нередко именно из клубов английской Премьер-лиги. В Реале Обамеянг как минимум мог бы навязать серьезнейшую конкуренцию Кариму Бензема, который хоть и выступает в клубе одиннадцатый год, но регулярно подвергается критике.

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Летом Реал намерен устроить распродажу ненужных исполнителей, и клуб вполне мог бы предложить одного-двух игроков за габонского форварда. Например, отдать в качестве сделки Хамеса Родригеса и оставить Дани Себальоса.

Интер

Почти любого нападающего с приставкой "топ" (и не только) в ближайшее время будут связывать с Интером. И все дело в том, что клуб может покинуть Лаутаро Мартинес. В услугах аргентинца заинтересована Барселона, а у игрока есть клаусула в размере 111 миллионов евро.

В таком случае "нерадзурри" придется искать замену 22-летнему футболисту, а за последнее время Антонио Конте все чаще смотрит на исполнителей из Премьер-лиги – приобретения Эшли Янга и Кристиана Эриксена тому подтверждения.

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Потенциально связка Лукаку — Обамеянг выглядит весьма интересно: таранный форвард в паре с игроком, который готов моментально ускориться и убежать от соперника. Пьер-Эмерик даже в 30 лет все так же быстр и хорош.

ПСЖ

Пожалуй, это был бы самый неожиданный вариант. И дело вовсе не в персоне Обамеянга, а в том, что парижский клуб имеет в своем составе Эдинсона Кавани и Мауро Икарди. Да, первый на грани ухода из клуба свободным агентом, а второй пребывает в клубе на правах аренды. Тем не менее, аргентинец хорошо себя проявил, и вполне вероятно, что будет выкуплен.

Если же что-то пойдет не по плану, то ПСЖ может дать многое габонцу: трофеи (как никак, столичной команде нет равных во Франции), участие в Лиге чемпионов и солидный контракт, в то время как закат футбольной карьеры приближается.