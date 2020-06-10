"Россонери" намерены воссоединить балканский тандем в команде, который феерил во Франкфурте.
Лука Йович, Getty Images
10 июня 2020, 08:54
Форвард мадридского Реала Лука Йович в ближайшее трансферное окно может покинуть "королевский клуб". На игрока претендует Милан.
По информации Николо Скиры, "россонери" заинтересованы в подписании 22-летнего серба. Клуб раздумывает над арендой футболиста сроком на два года, с последующим правом выкупа.
Таким образом, Милан намерен воссоединить у себя в команде двух представителей Балкан, ранее выступавших за франкфуртский Айнтрахт. На данный момент цвета "россонери" защищает хорват Анте Ребич.
На данный момент Йович залечивает травму колена, восстановление которой должно завершится в июле. В текущий момент у серба неважные дела в Мадриде из-за скандала с нарушением карантина.
Также в дебютном сезоне за "сливочных" Йович принял участие в 24 матчах, отметившись по два раза голами и ассистами, в среднем проводя на поле по 32 минуты.