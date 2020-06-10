Англия

Ожидается, что англичанин вернется к тренировкам через четыре недели.

Эвертон в первом матче английской Премьер-лиги после паузы, вызванной пандемией коронавирусом, встретится с принципиальным соперником в лице Ливерпуля, однако "ириски" испытают некоторые кадровые проблемы.

Как сообщает официальный сайт Эвертона, крайний полузащитник Тео Уолкотт в этот понедельник перенес операцию на брюшной полости, из-за чего не сможет помочь своей команде в первых матчах после возобновления сезона.

Ожидается, что 31-летний англичанин вернется к полноценным тренировкам с командой через четыре недели.

Напомним, поединок Эвертон — Ливерпуль запланирован на 21-е июня. Представляем вашему вниманию календарь первых трех туров АПЛ после рестарта.