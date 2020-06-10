Ожидается, что англичанин вернется к тренировкам через четыре недели.
Тео Уолкотт, Getty Images
10 июня 2020, 18:58
Эвертон в первом матче английской Премьер-лиги после паузы, вызванной пандемией коронавирусом, встретится с принципиальным соперником в лице Ливерпуля, однако "ириски" испытают некоторые кадровые проблемы.
Как сообщает официальный сайт Эвертона, крайний полузащитник Тео Уолкотт в этот понедельник перенес операцию на брюшной полости, из-за чего не сможет помочь своей команде в первых матчах после возобновления сезона.
Ожидается, что 31-летний англичанин вернется к полноценным тренировкам с командой через четыре недели.
Напомним, поединок Эвертон — Ливерпуль запланирован на 21-е июня. Представляем вашему вниманию календарь первых трех туров АПЛ после рестарта.