Предлагаем вам вспомнить состав "горожан" сезона-2007/08.
Манчестер Сити стал неимоверно богатым клубом летом 2008 года, когда шейх Мансур купил клуб. В тот момент началась великолепная трансформация, благодаря которой "горожане" стали одной из лучших команд в Англии и получили право выступать в Лиге чемпионов.
Но каким был Манчестер Сити до прихода арабских шейхов? Серхио Агуэро, Кевин Де Брюйне и Давид Сильва - все эти парни пришли уже в новую эпоху. Только Джо Харт продержался длительное время. Что же случилось с той командой Свен-Горана Эрикссона сезона-2007/08?
Джо Харт
Матчей в сезоне 2007/2008: 26
Возраст: 33
Текущая команда: Бернли
Тот сезон стал для Харта первым, когда на него сделали серьезную ставку, и вратарь сохранял свой статус номера 1 до прихода Пепа Гвардиолы в 2016 году. Испанскому тренеру нужен был голкипер, который умело обращался с мячом ногами. На этом карьера англичанина в Манчестер Сити приблизилась к завершению. Сейчас Джо не может выиграть борьбу за место первого вратаря Бернли.
Андрес Исакссон
Матчей в сезоне 2007/2008: 5
Возраст: 38
Текущая команда: Завершил карьеру
Сезон 2007/08 Андрес Исакссон начал в статусе запасного голкипера и провел тогда пять поединков. Шведский вратарь не собирался долго мириться с такой ролью и отправился в ПСВ уже летом 2008 года. Уже вскоре Андрес Исакссон вернулся на Родину в Юргорден, а уже после решил завершить профессиональную карьеру.
Каспер Шмейхель
Матчей в сезоне 2007/2008: 7
Возраст: 33
Текущая команда: Лестер
Сын легенды Манчестер Юнайтед оказался в футбольной школе одного из главных врагов, и в сезоне 2007/08 был третьим выбором на вратарской позиции. Однако датчанин не смог закрепиться в стартовом составе и отправился искать "свою" команду. В итоге, Шмейхель нашел себя в Лестере, где показывает очень высокий уровень, конкурируя с лучшими голкиперами лиги.
Ведран Чорлука
Матчей в сезоне 2007/2008: 35
Возраст: 34
Текущая команда: Локомотив М
Один из ключевых исполнителей той команды Свен-Горана Эрикссона, который выступал справа и в центре обороны, провел в сезоне-2007/08 35 поединков. Хорват задержался еще на один сезон после перевоплощения "горожан" и затем отправился в Тоттенхэм. Сейчас Ведран Чорлука выступает за московский Локомотив
Мика Ричардс
Матчей в сезоне 2007/2008: 25
Возраст: 31
Текущая команда: Завершил карьеру
Мика Ричардс был одним из игроков, который располагал неимоверным потенциалом в том составе Манчестер Сити. Английский защитник начал свои выступления за "горожан" еще в 2006 году, но так и не достиг уровня, которого от него ждали в клубе. Тогда Ричардс отправился в Фиорентину, но затем вернулся в Англию и недавно завершил футбольную карьеру.
Майкл Болл
Матчей в сезоне 2007/2008: 28
Возраст: 40
Текущая команда: Завершил карьеру
Майкл Болл был основным левым защитником того Манчестер Сити. Футболист пришел в команду в 2007 году из ПСВ. Он покинул Манчестер Сити в 2011 году, подписав контракт с Лестером, а уже после завершил карьеру.
Недум Онуоха
Матчей в сезоне 2007/2008: 16
Возраст: 33
Текущая команда: Реал Солт Лейк
Еще один талантливый игрок той команды подавал огромные надежды и уже в сезоне-2007/08 провел 16 поединков, в большей степени выходя на поле на замену. Онуоха покинул "горожан" спустя восемь лет, перебравшись в КПР. С сентября 2018 года 33-летний английский защитник выступает в МЛС за Реал Солт Лейк.
Хавьер Гарридо
Матчей в сезоне 2007/2008: 28
Возраст: 35
Текущая команда: Реал Унион
Гарридо после отъезда из команды Свен-Горана Эрикссона получал достаточно игрового времени, но так и не смог стать важным игроком для нового Манчестер Сити и в 2010 году отправился в Лацио. После недлительного вояжа на Кипр играет за Реал Унион, который выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании.
Ричард Данн
Матчей в сезоне 2007/2008: 36
Возраст: 40
Текущая команда: Завершил карьеру
Главный человек в оборонительной линии Манчестер Сити того сезона. Данн перебрался в стан "горожан" еще в 2000 году и за девять лет успел провести 334 поединка в футболке Манчестер Сити. Следующим клубом защитника стала Астон Вилла, а завершил карьеру Данн в 2015 году, хоть и ходили слухи, что у него были предложения из Индии и МЛС.
Сун Цзихай
Матчей в сезоне 2007/2008: 14
Возраст: 42
Текущая команда: Завершил карьеру
Сун Цзихай — несколько культовый персонаж для Манчестер Сити. Он перешел в команду еще в 2002 году за 2 миллиона фунтов. В сезоне-2007/08 китайца использовали довольно экономно, а уже после конца сезона он перебрался в Шеффилд Юнайтед, где пробыл всего лишь год. Завершал карьеру Цзихай в Китае, а сейчас работает в молодежной сборной родной страны.
Майкл Джонсон
Матчей в сезоне 2007/2008: 23
Возраст: 32
Текущая команда: Завершил карьеру
Карьера Майкла Джонсона — одна из самых грустных историй в английском футболе. Полузащитник в молодом возрасте показал очень высокий уровень игры, но за свою короткую карьеру успел пострадать от множества травм. В сезоне-2007/08 он провел 23 поединка — больше, чем за три следующих года. В 2012 году после неудачной аренды в Лестер завершил карьеру.
Желсон Фернандеш
Матчей в сезоне 2007/2008: 26
Возраст: 33
Текущая команда: Айнтрахт
Цепкий опорный полузащитник был важным игроком центра поля и после покупки Манчестер Сити арабскими шейхами пробыл в клубе еще два года. В 2009 он перебрался в Сент-Этьенн. После французского этапа карьеры полузащитник отправился в Германию. Сейчас швейцарец выступает за Айнтрахт из Франкфурта.
Стивен Айрленд
Матчей в сезоне 2007/2008: 33
Возраст: 33
Текущая команда: Завершил карьеру
Тот сезон стал одним из лучших в карьере Стивена Айрленда, а следующий был еще более ярким, но задержаться в Манчестер Сити полузащитник не смог. После 173 поединков в футболке "горожан" он перебрался в Астон Виллу в 2010 году. После аренд в Ньюкасл и Сток Айрленд подписал контракт с последними. В 2018 полузащитник перешел в Болтон, но так ни разу не сыграв за команду расторг с ней контракт.
Джованни
Матчей в сезоне 2007/2008: 19
Возраст: 40
Текущая команда: Завершил карьеру
Бывший игрок Барселоны был подписан в начале того сезона, но так и не смог адаптироваться к английскому футболу. Год спустя он присоединился к Халл Сити и показал себя с хорошей стороны. После отъезда из Англии в его карьере были МЛС и два бразильских клуба. В 2013 году Джованни завершил карьеру.
Дитмар Хаманн
Матчей в сезоне 2007/2008: 29
Возраст: 46
Текущая команда: Завершил карьеру
Дитмар Хамман перебрался в стан "горожан" из Ливерпуля в 2006 году и провел в команде три сезона. Покинул Манчестер Сити Хаманн в 2009 году, отправившись в МК Донс, после года выступлений за который завершил футбольную карьеру. Сейчас немец работает аналитиком на различных медиа-платформах.
Элано
Матчей в сезоне 2007/2008: 34
Возраст: 38
Текущая команда: Завершил карьеру
Одна из звезд Манчестер Сити дошейховского периода отыграл за "горожан" два года, забив 18 голов в 80 поединках. Бразилец впечатлял своим превосходным первым касанием и талантом. В 2009 году Элано перебрался в Галатасарай. Дальше в карьере бывшего полузащитника Шахтера были Сантос, Гремио и Фламенго, а перед ее завершением Элано заглянул в Индию.
Келвин Этуху
Матчей в сезоне 2007/2008: 6
Возраст: 32
Текущая команда: Карлайл Юнайтед
Манчестер Сити подписал Келвина Этуху в 2006 году. Игрок пробыл в команде четыре года, но так и не смог заслужить место в стартовом составе, проводя большую часть времени в арендах. Полузащитник покинул команду в 2012 году, подписав контракт с Портсмутом. Далее были Барнсли и Бери, сейчас он выступает за Карлайл Юнайтед.
Нери Кастильо
Матчей в сезоне 2007/2008: 6
Возраст: 35
Текущая команда: Завершил карьеру
Еще один игрок с шахтеровским прошлым перешел в Манчестер Сити по ходу сезона 2007/08, но так и не получил достаточное количество шансов. Мексиканец провел всего лишь шесть поединков, получив травму плеча. Манчестер Сити решил не пользоваться правом выкупа Кастильо. Нери успел поиграть еще за несколько команд и недавно завершил карьеру.
Мартин Петров
Матчей в сезоне 2007/2008: 34
Возраст: 41
Текущая команда: Завершил карьеру
Мартин Петров был одним из определяющих игроков того Манчестер Сити и дал серьезную ширину атакам "горожан". Полузащитник забил пять голов и сделал девять результативных передач за 34 матча. Болгарин покинул Манчестер Сити спустя три года, перебравшись в Болтон. Позже попробовал себя в Испании и вернулся в Болгарию, а в 2014 году завершил карьеру.
Эмиль Мпенза
Матчей в сезоне 2007/2008: 15
Возраст: 41
Текущая команда: Завершил карьеру
Полузащитник провел за Манчестер Сити только один сезон, после чего несколько неожиданно перебрался в Плимут, а затем и вовсе уехал в швейцарский Сион. Перед тем как уехать в родной чемпионат Бельгии, Эмиль Мпенза успел попробовать себя в азербайджанском Нефтчи.
Роландо Бьянки
Матчей в сезоне 2007/2008: 19
Возраст: 37
Текущая команда: Завершил карьеру
Роландо Бьянки чуть ли не в одиночку спас Реджину от вылета, чем привлек интерес многих европейских клубов. Борьбу за нападающего в 2007 году выиграл Манчестер Сити. Высокий нападающий не смог полностью адаптироваться в Англии. Итальянец не был доволен своей жизнью в новой стране и вскоре вернулся на Родину в Лацио. Бьянки отметился пятью голами в 25 поединках за "горожан".
Георгиос Самарас
Матчей в сезоне 2007/2008: 5
Возраст: 34
Текущая команда: Завершил карьеру
Георгиос Самарас пришел в Манчестер Сити в 2006 году, но почти не играл в сезоне 2007/08. За полгода грек провел пять поединков и отправился в Селтик на правах аренды, а уже летом был выкуплен шотландцами. После длительного периода в Селтике Самарас вернулся в Англию в ВБА, а затем отправился в Испанию. После короткого периода в Турции завершил карьеру.
Бенжани
Матчей в сезоне 2007/2008: 13
Возраст: 41
Текущая команда: Завершил карьеру
За тринадцать поединков в Манчестер Сити Бенжани отметился тремя забитыми голами в сезоне-2007/08. Покинуть "горожан" нападающему пришлось в 2010 году. Тогда Бенжани перебрался в Блекберн. Из-за неудачных выступлений нападающий вернулся в Портсмут. Бенжани под конец карьеры поехал в Южную Африку, где после выступлений за две команды завершил карьеру.
Валерий Божинов
Матчей в сезоне 2007/2008: 3
Возраст: 34
Текущая команда: Пескара
Божинов подписал контракт с Манчестер Сити в 2007 году и очень быстро остался вне футбола на пять месяцев из-за травмы связки колена, которую он получил в поединке против Манчестер Юнайтед. Травмы сопровождали болгарина весь его период пребывания в стане "горожан". Божинов на данный момент выступает за Пескару, также в его карьере были Парма, Спортинг Л и Левски.
Даниэль Старридж
Матчей в сезоне 2007/2008: 3
Возраст: 30
Текущая команда: Свободный агент
Юный Старридж остался в тени своих более опытных партнеров в том сезоне, но уже тогда было понятно, что нападающего ждет хорошее будущее. После трех лет пребывания в Манчестер Сити Старридж в 2009 году перебрался в Челси, а уже оттуда перешел в Ливерпуль. Дани постоянно страдал из-за травм и на данный момент находится без команды из-за нарушения правил ставок.
Фелипе Кайседо
Матчей в сезоне 2007/2008: 10
Возраст: 31
Текущая команда: Лацио
Фелипе Кайседо перебрался в Манчестер Сити из Базеля в январе 2008 года и успел сыграть десять поединков, но так и не смог отличиться забитым голом. После этого эквадорец трижды отправлялся в аренду, а в 2011 году на постоянной основе перебрался в московский Локомотив. Сейчас нападающий выступает за Лацио.
Дариус Васселл
Матчей в сезоне 2007/2008: 27
Возраст: 39
Текущая команда: Завершил карьеру
Васселл провел восемь сезонов за Астон Виллу, прежде чем перейти в Манчестер Сити. В том сезоне нападающий отыграл 28 поединков, а вскоре уехал в Турцию. В Англию вернуться удалось с переходом в Лестер. В период с 2011 по 2016 год нападающий находился без клуба, а затем решил завершить карьеру.