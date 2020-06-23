Англия

Предлагаем вам вспомнить состав "горожан" сезона-2007/08.

Манчестер Сити стал неимоверно богатым клубом летом 2008 года, когда шейх Мансур купил клуб. В тот момент началась великолепная трансформация, благодаря которой "горожане" стали одной из лучших команд в Англии и получили право выступать в Лиге чемпионов.

Но каким был Манчестер Сити до прихода арабских шейхов? Серхио Агуэро, Кевин Де Брюйне и Давид Сильва - все эти парни пришли уже в новую эпоху. Только Джо Харт продержался длительное время. Что же случилось с той командой Свен-Горана Эрикссона сезона-2007/08?

Джо Харт

Матчей в сезоне 2007/2008: 26

Возраст: 33

Текущая команда: Бернли

Тот сезон стал для Харта первым, когда на него сделали серьезную ставку, и вратарь сохранял свой статус номера 1 до прихода Пепа Гвардиолы в 2016 году. Испанскому тренеру нужен был голкипер, который умело обращался с мячом ногами. На этом карьера англичанина в Манчестер Сити приблизилась к завершению. Сейчас Джо не может выиграть борьбу за место первого вратаря Бернли.

Андрес Исакссон

Матчей в сезоне 2007/2008: 5

Возраст: 38

Текущая команда: Завершил карьеру

Сезон 2007/08 Андрес Исакссон начал в статусе запасного голкипера и провел тогда пять поединков. Шведский вратарь не собирался долго мириться с такой ролью и отправился в ПСВ уже летом 2008 года. Уже вскоре Андрес Исакссон вернулся на Родину в Юргорден, а уже после решил завершить профессиональную карьеру.

Каспер Шмейхель

Матчей в сезоне 2007/2008: 7

Возраст: 33

Текущая команда: Лестер

Сын легенды Манчестер Юнайтед оказался в футбольной школе одного из главных врагов, и в сезоне 2007/08 был третьим выбором на вратарской позиции. Однако датчанин не смог закрепиться в стартовом составе и отправился искать "свою" команду. В итоге, Шмейхель нашел себя в Лестере, где показывает очень высокий уровень, конкурируя с лучшими голкиперами лиги.

Ведран Чорлука

Матчей в сезоне 2007/2008: 35

Возраст: 34

Текущая команда: Локомотив М

Один из ключевых исполнителей той команды Свен-Горана Эрикссона, который выступал справа и в центре обороны, провел в сезоне-2007/08 35 поединков. Хорват задержался еще на один сезон после перевоплощения "горожан" и затем отправился в Тоттенхэм. Сейчас Ведран Чорлука выступает за московский Локомотив

Мика Ричардс

Матчей в сезоне 2007/2008: 25

Возраст: 31

Текущая команда: Завершил карьеру

Мика Ричардс был одним из игроков, который располагал неимоверным потенциалом в том составе Манчестер Сити. Английский защитник начал свои выступления за "горожан" еще в 2006 году, но так и не достиг уровня, которого от него ждали в клубе. Тогда Ричардс отправился в Фиорентину, но затем вернулся в Англию и недавно завершил футбольную карьеру.

Майкл Болл

Матчей в сезоне 2007/2008: 28

Возраст: 40

Текущая команда: Завершил карьеру

Майкл Болл был основным левым защитником того Манчестер Сити. Футболист пришел в команду в 2007 году из ПСВ. Он покинул Манчестер Сити в 2011 году, подписав контракт с Лестером, а уже после завершил карьеру.

Недум Онуоха

Матчей в сезоне 2007/2008: 16

Возраст: 33

Текущая команда: Реал Солт Лейк

Еще один талантливый игрок той команды подавал огромные надежды и уже в сезоне-2007/08 провел 16 поединков, в большей степени выходя на поле на замену. Онуоха покинул "горожан" спустя восемь лет, перебравшись в КПР. С сентября 2018 года 33-летний английский защитник выступает в МЛС за Реал Солт Лейк.

Хавьер Гарридо

Матчей в сезоне 2007/2008: 28

Возраст: 35

Текущая команда: Реал Унион

Гарридо после отъезда из команды Свен-Горана Эрикссона получал достаточно игрового времени, но так и не смог стать важным игроком для нового Манчестер Сити и в 2010 году отправился в Лацио. После недлительного вояжа на Кипр играет за Реал Унион, который выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Ричард Данн

Матчей в сезоне 2007/2008: 36

Возраст: 40

Текущая команда: Завершил карьеру

Главный человек в оборонительной линии Манчестер Сити того сезона. Данн перебрался в стан "горожан" еще в 2000 году и за девять лет успел провести 334 поединка в футболке Манчестер Сити. Следующим клубом защитника стала Астон Вилла, а завершил карьеру Данн в 2015 году, хоть и ходили слухи, что у него были предложения из Индии и МЛС.

Сун Цзихай

Матчей в сезоне 2007/2008: 14

Возраст: 42

Текущая команда: Завершил карьеру

Сун Цзихай — несколько культовый персонаж для Манчестер Сити. Он перешел в команду еще в 2002 году за 2 миллиона фунтов. В сезоне-2007/08 китайца использовали довольно экономно, а уже после конца сезона он перебрался в Шеффилд Юнайтед, где пробыл всего лишь год. Завершал карьеру Цзихай в Китае, а сейчас работает в молодежной сборной родной страны.

Майкл Джонсон

Матчей в сезоне 2007/2008: 23

Возраст: 32

Текущая команда: Завершил карьеру

Карьера Майкла Джонсона — одна из самых грустных историй в английском футболе. Полузащитник в молодом возрасте показал очень высокий уровень игры, но за свою короткую карьеру успел пострадать от множества травм. В сезоне-2007/08 он провел 23 поединка — больше, чем за три следующих года. В 2012 году после неудачной аренды в Лестер завершил карьеру.

Желсон Фернандеш

Матчей в сезоне 2007/2008: 26

Возраст: 33

Текущая команда: Айнтрахт

Цепкий опорный полузащитник был важным игроком центра поля и после покупки Манчестер Сити арабскими шейхами пробыл в клубе еще два года. В 2009 он перебрался в Сент-Этьенн. После французского этапа карьеры полузащитник отправился в Германию. Сейчас швейцарец выступает за Айнтрахт из Франкфурта.

Стивен Айрленд

Матчей в сезоне 2007/2008: 33

Возраст: 33

Текущая команда: Завершил карьеру

Тот сезон стал одним из лучших в карьере Стивена Айрленда, а следующий был еще более ярким, но задержаться в Манчестер Сити полузащитник не смог. После 173 поединков в футболке "горожан" он перебрался в Астон Виллу в 2010 году. После аренд в Ньюкасл и Сток Айрленд подписал контракт с последними. В 2018 полузащитник перешел в Болтон, но так ни разу не сыграв за команду расторг с ней контракт.

Джованни

Матчей в сезоне 2007/2008: 19

Возраст: 40

Текущая команда: Завершил карьеру

Бывший игрок Барселоны был подписан в начале того сезона, но так и не смог адаптироваться к английскому футболу. Год спустя он присоединился к Халл Сити и показал себя с хорошей стороны. После отъезда из Англии в его карьере были МЛС и два бразильских клуба. В 2013 году Джованни завершил карьеру.

Дитмар Хаманн

Матчей в сезоне 2007/2008: 29

Возраст: 46

Текущая команда: Завершил карьеру

Дитмар Хамман перебрался в стан "горожан" из Ливерпуля в 2006 году и провел в команде три сезона. Покинул Манчестер Сити Хаманн в 2009 году, отправившись в МК Донс, после года выступлений за который завершил футбольную карьеру. Сейчас немец работает аналитиком на различных медиа-платформах.

Элано

Матчей в сезоне 2007/2008: 34

Возраст: 38

Текущая команда: Завершил карьеру

Одна из звезд Манчестер Сити дошейховского периода отыграл за "горожан" два года, забив 18 голов в 80 поединках. Бразилец впечатлял своим превосходным первым касанием и талантом. В 2009 году Элано перебрался в Галатасарай. Дальше в карьере бывшего полузащитника Шахтера были Сантос, Гремио и Фламенго, а перед ее завершением Элано заглянул в Индию.

Келвин Этуху

Матчей в сезоне 2007/2008: 6

Возраст: 32

Текущая команда: Карлайл Юнайтед

Манчестер Сити подписал Келвина Этуху в 2006 году. Игрок пробыл в команде четыре года, но так и не смог заслужить место в стартовом составе, проводя большую часть времени в арендах. Полузащитник покинул команду в 2012 году, подписав контракт с Портсмутом. Далее были Барнсли и Бери, сейчас он выступает за Карлайл Юнайтед.

Нери Кастильо

Матчей в сезоне 2007/2008: 6

Возраст: 35

Текущая команда: Завершил карьеру

Еще один игрок с шахтеровским прошлым перешел в Манчестер Сити по ходу сезона 2007/08, но так и не получил достаточное количество шансов. Мексиканец провел всего лишь шесть поединков, получив травму плеча. Манчестер Сити решил не пользоваться правом выкупа Кастильо. Нери успел поиграть еще за несколько команд и недавно завершил карьеру.

Мартин Петров

Матчей в сезоне 2007/2008: 34

Возраст: 41

Текущая команда: Завершил карьеру

Мартин Петров был одним из определяющих игроков того Манчестер Сити и дал серьезную ширину атакам "горожан". Полузащитник забил пять голов и сделал девять результативных передач за 34 матча. Болгарин покинул Манчестер Сити спустя три года, перебравшись в Болтон. Позже попробовал себя в Испании и вернулся в Болгарию, а в 2014 году завершил карьеру.

Эмиль Мпенза

Матчей в сезоне 2007/2008: 15

Возраст: 41

Текущая команда: Завершил карьеру

Полузащитник провел за Манчестер Сити только один сезон, после чего несколько неожиданно перебрался в Плимут, а затем и вовсе уехал в швейцарский Сион. Перед тем как уехать в родной чемпионат Бельгии, Эмиль Мпенза успел попробовать себя в азербайджанском Нефтчи.

Роландо Бьянки

Матчей в сезоне 2007/2008: 19

Возраст: 37

Текущая команда: Завершил карьеру

Роландо Бьянки чуть ли не в одиночку спас Реджину от вылета, чем привлек интерес многих европейских клубов. Борьбу за нападающего в 2007 году выиграл Манчестер Сити. Высокий нападающий не смог полностью адаптироваться в Англии. Итальянец не был доволен своей жизнью в новой стране и вскоре вернулся на Родину в Лацио. Бьянки отметился пятью голами в 25 поединках за "горожан".

Георгиос Самарас

Матчей в сезоне 2007/2008: 5

Возраст: 34

Текущая команда: Завершил карьеру

Георгиос Самарас пришел в Манчестер Сити в 2006 году, но почти не играл в сезоне 2007/08. За полгода грек провел пять поединков и отправился в Селтик на правах аренды, а уже летом был выкуплен шотландцами. После длительного периода в Селтике Самарас вернулся в Англию в ВБА, а затем отправился в Испанию. После короткого периода в Турции завершил карьеру.

Бенжани

Матчей в сезоне 2007/2008: 13

Возраст: 41

Текущая команда: Завершил карьеру

За тринадцать поединков в Манчестер Сити Бенжани отметился тремя забитыми голами в сезоне-2007/08. Покинуть "горожан" нападающему пришлось в 2010 году. Тогда Бенжани перебрался в Блекберн. Из-за неудачных выступлений нападающий вернулся в Портсмут. Бенжани под конец карьеры поехал в Южную Африку, где после выступлений за две команды завершил карьеру.

Валерий Божинов

Матчей в сезоне 2007/2008: 3

Возраст: 34

Текущая команда: Пескара

Божинов подписал контракт с Манчестер Сити в 2007 году и очень быстро остался вне футбола на пять месяцев из-за травмы связки колена, которую он получил в поединке против Манчестер Юнайтед. Травмы сопровождали болгарина весь его период пребывания в стане "горожан". Божинов на данный момент выступает за Пескару, также в его карьере были Парма, Спортинг Л и Левски.

Даниэль Старридж

Матчей в сезоне 2007/2008: 3

Возраст: 30

Текущая команда: Свободный агент

Юный Старридж остался в тени своих более опытных партнеров в том сезоне, но уже тогда было понятно, что нападающего ждет хорошее будущее. После трех лет пребывания в Манчестер Сити Старридж в 2009 году перебрался в Челси, а уже оттуда перешел в Ливерпуль. Дани постоянно страдал из-за травм и на данный момент находится без команды из-за нарушения правил ставок.

Фелипе Кайседо

Матчей в сезоне 2007/2008: 10

Возраст: 31

Текущая команда: Лацио

Фелипе Кайседо перебрался в Манчестер Сити из Базеля в январе 2008 года и успел сыграть десять поединков, но так и не смог отличиться забитым голом. После этого эквадорец трижды отправлялся в аренду, а в 2011 году на постоянной основе перебрался в московский Локомотив. Сейчас нападающий выступает за Лацио.

Дариус Васселл

Матчей в сезоне 2007/2008: 27

Возраст: 39

Текущая команда: Завершил карьеру

Васселл провел восемь сезонов за Астон Виллу, прежде чем перейти в Манчестер Сити. В том сезоне нападающий отыграл 28 поединков, а вскоре уехал в Турцию. В Англию вернуться удалось с переходом в Лестер. В период с 2011 по 2016 год нападающий находился без клуба, а затем решил завершить карьеру.