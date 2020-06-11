Англия

Оба футболиста могут покинуть лондонский клуб уже 30 июня.

Челси ведет переговоры о продлении контрактов с Виллианом и Педро до конца текущего сезона. Однако все осложняется опасениями игроков тем, что произойдет, если они получат серьезные травмы за этот период и из-за этого не смогут найти новый клуб, сообщает The Telegraph.

Одним из решений может быть включение в договоры пункта об автоматическом продлении контракта, если футболисты травмируются и не найдут клуб в ближайшее трансферное окно. Челси, однако, медлит с тем, чтобы взять на себя такие обязательства, поскольку сроки этого окна еще неизвестны.

Интерес к Виллиану приписывают другим лондонским клубам, Тоттенхэму и Арсеналу, а вот Педро может сменить даже страну проживания – им интересуются Валенсия и Рома.

Челси идет на четвертом месте в Премьер-лиге после 29 туров, опережая Манчестер Юнайтед на три очка. Следующую игру "синие" проведут против Астон Виллы 21-го июня.