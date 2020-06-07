Италия

Вингер Челси Педро следующие три года может провести в Серии А.

Рома и вингер Челси Педро согласовали условия его персонального контракта – сообщает Corriere dello Sport.

"Джаллоросси" предложили 32-летнему испанцу двухлетний контракт с возможностью продления еще на год и ежегодной зарплатой 3 миллиона евро плюс бонусы.

Контракт Педро с Челси завершается по окончании нынешнего сезона, и вингер решил покинуть АПЛ. Ранее сообщалось, что испанцем интересуется Валенсия.

Один из ветеранов национальной сборной Испании (65 матчей, 17 голов) на клубном уровне выступал в составах Барселоны (321 матч во всех турнирах, 99 голов) и Челси (201, 43).