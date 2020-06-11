Англия

Полузащитник Баварии может продолжить карьеру в Англии.

Представители Манчестер Юнайтед провели встречу с агентами французского полузащитника Корентена Толиссо, сообщает журналист RMC Sport Мохаммед Буафси.

Бавария не против продать Корентена, но требует за игрока минимум 35 миллионов евро. В 2017 году мюнхенцы заплатили за француза рекордные на тот момент для клуба 41,5 млн евро Лиону.

Также интерес к полузащитнику Баварии приписывают миланскому Интеру.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Толиссо 24 матча во всех турнирах за Баварию. В них Корентен забил три гола и сделал пять ассистов.