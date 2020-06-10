Италия

Французский хавбек может перебраться в Серию А или АПЛ.

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо попал в сферу интересов Интера и Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, мюнхенский гранд готов отпустить 25-летнего француза после завершения текущего сезона, требуя за него не меньше 35 миллионов евро.

Наиболее заинтересованными клубами в Толиссо являются Интер и Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" уже начали переговоры с окружением футболиста по поводу потенциального перехода.

В текущем сезоне Корентен Толиссо провел за Баварию 24 поединка во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач.