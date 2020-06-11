Французский полузащитник далек от перехода в стан "красных дьяволов".
Корентен Толиссо, фото getty images
11 июня 2020, 18:27
Трансферные слухи связывали полузащитника Баварии Корентена Толиссо с Манчестер Юнайтед, но агент футболист опроверг эту информацию.
"Я не веду переговоры с Манчестер Юнайтед. В Настоящее время Корентен травмирован. Главный приоритет — его возвращение на поле", — приводит слова Эрика Кастаньино Sky Sport Germany.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего француза 24 матча во всех турнирах за Баварию. В них Толиссо забил три гола и сделал пять ассистов.
Напомним, что также интерес к полузащитнику Баварии приписывали Интеру.