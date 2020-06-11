Англия

Сенегалец ответил на слухи о грядущем трансфере.

Полузащитник ПСЖ Идрисса Гуйе высказал свое мнение о слухах, который связывают его с возвращением в английскую Премьер-лигу.

"Я привык к этим слухам. Для каждого трансферного окна для меня происходит одно и тоже. Даже в январе, через шесть месяцев после того, как я прибыл в ПСЖ, я уже был по слухах связан с Челси, поэтому я привык".

"В клубе у меня все хорошо, и я часто общаюсь со спортивным директором Леонардо, и никогда не возникало никаких вопросов об отъезде. Он никогда не говорил со мной о том, что мне стоит уйти в другой клуб", — сказал Гуйе Emedia.

Ранее сообщалось, что парижане близки к тому, чтобы заключить контракт с защитником Милана Тео Эрнандесом.