Франция

Французский защитник может перейти в стан парижан.

Пари Сен-Жермен близок к подписанию защитника Милана Тео Эрнандеса, сообщает Onda Cero.

Источник утверждает, что чемпион Франции вел переговоры во время всей вынужденной паузы, а игрок уже этим летом переберется в стан парижан.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 25 поединков в футболке "красно-черных", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Напомним, что ранее Милан установил ценник на футболиста для Пари Сен-Жермен.