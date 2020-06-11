Англия

Форвард остается в шаге от переезда в Лондон.

Нападающий Лейпцига практически завершил свой переход в Челси, но не может оформить все детали сделки из-за коронавируса, сообщает The Athletic.

По данным источника, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса игрок не может пройти медобследование в стане "синих", так как это нарушает правила, установленные Бундеслигой.

Представители Челси, в свою очередь, не могут отправится в Германию, так как по возвращению в Англию им придется отсидеть 14-дневный карантин.

Ранее директор Лейпцига заявлял, что клуб все еще не получал никаких предложений по Вернеру, в том числе и от Челси.