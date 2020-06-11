Англия

"Молотобойцы" хотят заполучить француза.

Полузащитник Монако Тьемуэ Бакайоко, контракт которого принадлежит Челси, в будущее трансферное окно может перейти в Вест Хэм, утверждает Transfer20.

По данным источника, лондонцы опережают в гонке за игроком Милан, который всерьез заинтересован в возвращении хавбека в клуб.

Отмечается, что Монако может выкупить Бакайоко за 42 миллиона евро, но "монегаски" не станут тратить такие средства на полузащитника.

Ранее сообщалось, что сам французский футболист предпочитает вернуться в Милан, цвета которого он защищал в прошлом сезоне на правах аренды.