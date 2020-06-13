Англия

Полузащитник ПСЖ — о своем периоде в Манчестер Юнайтед, работе с Жозе Моуриньо, футболе без зрителей и многом другом.

Андер Эррера мысленно переносится в раздевалку Этихад Стэдиум, стадиона Манчестер Сити.

На протяжении первого тайма в апреле 2018 "горожане" попросту разбирали на кусочки своего соперника и вели в счете 2:0. Они были на расстоянии тайма от того, чтобы оформить чемпионство в матче с самым принципиальным соперником. Жозе Моуриньо, извечный антагонист Хосепа Гвардиолы, несомненно, воспринял бы это как личную обиду.

А затем случился перерыв. Угнетенные игроки Юнайтед сидели в раздевалке. Превосходство Сити в первом тайме сложно было переоценить. Команда Хосепа Гвардиолы издевалась над своим соперником. Фанаты Сити распевали "чемпионы" и бросали в воздух голубые дымовые бомбы. Многим болельщикам МЮ было страшно, что во втором тайме цифры на табло увеличатся, как минимум, вдвое.

"Мне, как футболисту, тоже, — вздыхает Эррера. – Это правда. Я помню, в перерыве у нас была атмосфера будто на похоронах. Они были изумительны в первые 45 минут. Помню, как говорил товарищам по команде: "Давайте выйдем и хотя бы сделаем пару подкатов. Нужно усложнить жизнь для них". Но Манчестер Сити не был достаточно осмотрителен, а мы были Манчестер Юнайтед. Когда ты играешь против величайшего клуба Великобритании, одного из величайших в мире, ты не можешь расслабиться даже на 10-15 минут. Потому что через 15 минут уже мы вели в счете 3:2. Поль Погба забил дважды и был неподражаем. Алексис Санчес провел свои лучшие 45 минут в Манчестер Юнайтед".

"Мы знали, что у них заготовлены футболки для послематчевого празднования с надписями вроде "Мы сделали это в день дерби", так что, думаю, карма работает! Да, мы не стали чемпионами, но и не позволили Ман Сити оформить чемпионство в игре с нами, как они мечтали".

Эррера дает нам возможность похихикать, прерывая свою речь время от времени. В период коронавируса он лишен привычного спортивного восторга. Сейчас в ПСЖ ему приходится свыкаться с мыслью, что футбола во Франции не будет до следующего сезона. Таким было решение французского правительства, которое уже вызвало несколько судебных исков, наиболее заметным из которых стала жалоба от Лиона, оказавшегося вне зоны еврокубков таким образом. ПСЖ остается в Лиге чемпионов – незадолго до карантина парижане обеспечили себе выход в четвертьфинал. Однако отсутствие официальных матчей может сильно сказаться на игроках, когда турнир возобновится в августе.

"Мы не знаем, что произойдет. Не знаем, будем играть в Лиге чемпионов или нет. Не знаем, разрешит ли правительство сыграть во Франции. Настоящая неразбериха. Но я с семьей в Испании, у нас все в порядке. Лион и ПСЖ оказались не в лучшей ситуации. Решение было принято слишком поспешно. Думаю, рано было объявлять чемпионат завершенным. Можно было подождать чуть больше, посмотреть, что случится. Мы видим, как играют в Германии, и как Испания возвращается даже чуть быстрее, чем планировалось", — говорит Эррера.

"Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться благодаря тренировкам. Наверное, сыграем несколько товарищеских игр. Это все равно не сравнится с официальными матчами. Все, что мы можем сделать – соревноваться между собой на тренировках. Я согласен с президентом Лиона, который несколько недель назад назвал эту ситуацию ужасной для французских команд. Это нечестно. Но правительство приняло решение закончить чемпионат, а мы должны адаптироваться".

Эррера – необычный спикер для современного футбола. Он не уклоняется от ответа, не увиливает в своих размышлениях. Частый гость на трибунах своей детской команды, Сарагосы, он описывает себя как "футбольного болельщика и футболиста". Поэтому интервью с ним куда больше похоже на дружескую беседу, нежели на обмен колкостями.

Он называет идею играть матчи без зрителей "ужасной", но быстро переключается на рассуждения о том, как теперь может измениться спорт. Андер надеется слышать больше разговоров между тренерами, футболистами и рефери. А еще ожидает, что быстро и высоко прессингующие команды, такие как Ливерпуль, будут испытывать больше сложностей без подгоняющих их болельщиков.

Эррера говорит: "Некоторые команды действительно ощущают атмосферу, которую создают их болельщики. Ливерпуль – один из примеров. Осасуна в Испании добывает много очков дома, потому что у нее маленький стадион, трибуны очень близко к полю, они создают давление на арбитра. Каждой команде будет сложно без зрителей, но некоторым, думаю, сложнее других. Это будет новый спорт. Например, думаю, будет забиваться больше пенальти. Когда ты работаешь над пенальти на тренировке, это одно, но в игре фанаты оказывают на тебя совсем другое давление".

"Я считаю, что футбол без болельщиков ничего не стоит, но мы должны понимать, что сейчас игра – это бизнес. Для болельщиков и футбола в целом такие матчи ужасны, но мы должны найти способ наслаждаться ими. Самое главное, что вирус постепенно исчезает. Много людей зарабатывают на жизнь благодаря футболу, так что я надеюсь, без болельщиков он пробудет как можно меньше".

"Сейчас в Испании говорят о том, чтобы играть при 30-50% зрителей, и это было бы неплохо, я считаю. Некоторые бары и рестораны работают с 50% загрузкой, так почему же находящийся под открытым небом стадион не может? Конечно, нужно уважать социальную дистанцию. Люди должны придерживаться мер предосторожности и приезжать на стадион за час до матча, чтобы заходить маленькими группами. Придется много поработать над организацией, но это лучше, чем ничего. Каждый должен приложить руку в этой ситуации".

У себя дома в Сарагосе Эррера приложил руку очень рано. Он сделал солидное пожертвование, а также сотрудничает с местными советами, чтобы организовать финансирование и покупку продуктов для местных стариков, которым пришлось сложно во время пандемии. Один из бывших товарищей по Юнайтед в личной беседе сравнил Эрреру с ливерпульцем Джейми Каррагером – из-за энтузиазма к спорту, глубины его знания и того, что он постоянно разговаривает.

За более, чем час разговора с The Athletic он открыто рассказывает о пяти годах в Манчестер Юнайтед, вдается в подробности "разногласий" с Эдом Вудвордом, вспоминает о тренерских методах Жозе Моуриньо, Луи ван Гаала и Оле-Гуннара Солскьяера, а также делится мнением о некоторых из самых неоднозначных игроков Юнайтед, в том числе про Погба и Санчеса.

Для начала, к хорошим временам.

Легко забыть, среди взвинченных эмоций и всех разочарований, что за последние семь лет у Манчестер Юнайтед бывали и удачные дни. После перехода в клуб летом 2014, совпавшего с появлением Луи ван Гаала, Эррера стал свидетелем многих моментов счастья. Начиная с победы в финале Кубка лиги над Саутгемптоном и продолжая победой над Аяксом в финале Лиги Европы в 2017. Он отдал ассист на Антони Мартиаля в эпизоде с победным голом в полуфинале Кубка Англии против Эвертона в 2016, а также забил решающий гол двумя годами спустя на той же стадии Тоттенхэму.

Болельщики Манчестер Юнайтед с гордостью вспоминают серию дуэлей Андера против Челси, где Моуриньо открыл Эрреру в роли настоящего "цепного пса", который будет следовать по пятам своего визави – испанцу предстояло проделать это с Эденом Азаром. Лучше всего это сработало весной 2017, когда Юнайтед обыграл несущийся к чемпионству Челси Антонио Конте со счетом 2:0. Эррера в тот день создал один гол, забил другой и наглухо закрыл лидера "синих".

Рассказывает Андер: "Мы с Жозе оба знали, что Азар был, с огромным отрывом, лучшим игроком Премьер-лиги на тот момент. Так что если мы хотели выиграть, нам нужно было, чтобы он не касался мяча. Или хотя бы касался как можно меньше. Поэтому мы договорились. Я сказал: "Жозе, если тебе нужно, чтобы я его закрывал, я готов. Я буду следовать за ним везде. Если он захочет в туалет – я пойду вместе с ним, потому что я хочу выиграть этот матч". Главное в футболе – когда твоя команда побеждает, потому что тогда я иду спать счастливым. Не важно, что ты делаешь – до тех пор, пока это не нарушает правила, пока ты не делаешь ничего противозаконного".

А за месяц до этого все было не так однозначно для Эрреры.

МЮ приехал к Челси в рамках Кубка Англии, а опекавший Азара Андер получил две желтых карточки за 35 минут и был удален с поля. Несмотря на поражение, футболист и тренер посчитали их тактический план успешным. "Мы играли очень хорошо, — вспоминает Эррера. – Проиграли 0:1, но мы контролировали игру. Азар в тот день был не на высоте. Арбитр принял очень странное решение, удалив меня с поля. Фол даже не был грубым. Обычное нарушение, которых случается по 20-25 в каждом матче. Но после игры мы понимали, что придумали кое-что стоящее, и нужно этим правильно воспользоваться".

В те дни, когда ты делаешь что-то правильно для Моуриньо, каково это – играть под его руководством?

"Моуриньо – лучший в мире тренер, когда все идет хорошо. Отношения с футболистами, то, как он относится ко всем. Мне действительно нравились его тренировки. Они фантастическая команда вместе с Руи Фариа. Но в то же время, когда Жозе проигрывает, он плохо это воспринимает. Это так. И он это принимает, он не скрывает это. У нас были отличные отношения. Первый год был фантастическим, мы выиграли три титула. Во втором сезоне набрали 84 очка в Премьер-лиге и заняли второе место. Проиграли в финале Кубка Англии, но, если вы помните ту игру, мы были намного лучше Челси".

Однако в третьем сезоне случилась катастрофа. Юнайтед уволил Моуриньо за неделю до Рождества, а команда болталась ближе к зоне вылета, чем к вершине таблицы.

"Это правда, что последние шесть месяцев слегка отличались, — говорит Эррера. – У него были некоторые разногласия с клубом, а команда, знаете… когда видишь, что у твоего тренера напряженные отношения с клубом, ты не можешь играть на привычном уровне. Это правда. Все влияет на тренировки и ежедневную работу".

Снаружи могло показаться, что проблемы начались во время предсезонного турне по США, и на каждой пресс-конференции Жозе поднимал градус напряжения.

"Да, я согласен, — признает Эррера. Что-то происходило между ним и клубом. Но я был просто игроком. Кто я такой, чтобы об этом рассказывать или догадываться, что произошло между ними. Я просто старался делать свою работу. Но это правда, мы видели то же, что и вы. Что-то происходило между Жозе и клубом".

Чуть дальше, за пределами внимания, происходило кое-что еще – между Эррерой и клубом.

Контракт игрока истекал в конце сезона-2018/19, и оказалось сюрпризом, что Андер тогда попрощался с клубом. Это было тем более странно, учитывая его роль в быстрой перезагрузке команды при временном тренере Оле-Гуннаре Солскьяере, когда он выходил с первых минут в важных победных матчах против Арсенала, Тоттенхэма, Лестера и Челси. Позже Солскьяер стал полноправным наставником МЮ.

Эррера начинает с объяснения влияния Солскьяера: "Прежде всего, хочу сказать, что я не люблю сравнивать тренеров, тем более, что у меня были великолепные отношения с Моуриньо. Как только Оле пришел, он привнес эту улыбку в раздевалку. Он был готов прислушиваться к игрокам, был больше как друг. Это человек, который не так давно сам играл за Юнайтед. Все с ним отлично ладили".

"Откровенно говоря, Солскьяер – один из лучших людей, которые мне встречались в футболе. Мы до сих пор поддерживаем связь, потому что он прекрасный человек и заслуживает быть успешным. Таких как он, в футболе мало – настолько честных, готовых помочь, всегда поддерживающих тебя. Не важны обстоятельства: как только ты начинаешь с ним работать, он сделает для тебя все, всегда поддержит. Это было его первым качеством: быстро найти общий язык с раздевалкой".

Так почему же Эррера покинул тренера, который ему так нравится? По слухам, ПСЖ предложил солидный контракт на пять лет, что очень важно, когда тебе 30 лет.

"Дело было не в деньгах, — настаивает Андер. – И не в длительности контракта. Я считаю, что мне слишком долго пришлось ожидать предложения, я заслуживал большего внимания со стороны клуба. Я был футболистом, который отдавал все на поле. Никогда не жаловался. Не разу не пошел с жалобами в СМИ. Не корчил мины ни при одном из тренеров, ни при ком из руководства, а они ждали, пока у меня останется пять или шесть месяцев по контракту".

"Поэтому у нас были некоторые разногласия. Я рассказываю вам это, но должен также сказать, что таков футбол, такова жизнь, ничего личного. Но вы спросили, и я, как футболист, озвучил свою точку зрения".

Так исход мог быть совершенно иным, если бы Манчестер Юнайтед действовал поактивнее?

"Да, конечно, — соглашается Эррера. – Я думал, мне предложат новый контракт за два года до истечения действующего, как делают в большинстве клубов. Ожидал, что мне предложат соглашение после того, как получил приз Лучшему игроку года в МЮ в 2017 году. Но они ждали, пока у меня останется шесть месяцев до окончания сделки. Поэтому я расстроился. Но повторюсь (я действительно хочу прояснить это в интервью) – это часть футбола, часть жизни. Это профессиональное, на личном уровне у меня с ними никаких проблем".

"У них были другие взгляды на клуб, на команду, и я отношусь к этому с предельным уважением. Если бы я завтра увидел Эда Вудворда, я бы его обнял, потому что это жизнь. У нас с ним были прекрасные отношения. Это очень хороший человек, просто у нас с ним были некоторые различия во взглядах на команду и клуб. Вот и все".

"Каждый раз, когда я надевал футболку Юнайтед, я был так горд. Гордился быть частью этого клуба всегда, когда выходил на Олд Траффорд. Помню, как сэр Алекс Фергюсон ездил с нами иногда на гостевые игры Премьер-лиги или Лиги чемпионов. Мы ощущали эту изумительную ауру в комнате. Было заметно, насколько он важен для клуба. В первый день после перехода я был в шоке, поскольку подписал контракт с самым большим клубом Англии, одним из трех-четырех величайших в мире. На тренировочной базе меня ждал сэр Бобби Чарльтон. Мой отец Педро был даже счастливее, чем я".

"Отец сыграл 200 матчей в первом дивизионе чемпионата Испании, но сэр Бобби был одной из звезд его детства. Мы были очень благодарны клубу. Ко мне прекрасно здесь относились в течение пяти лет. Хоть я и немного расстроился в два последних года, что мне не предложили контракт, я не могу сказать ни одного плохого слова про клуб".

Эррера быстро адаптировался к жизни во Франции, изучая новый язык и обеспечив команде чемпионство. Манчестер Юнайтед же, казалось, порой не хватало полузащитника в первой части сезона, хотя сейчас эта зона получила усиление в лице вернувшегося Погба и подписанного в январе Бруну Фернандеша.

"Когда я перестану играть и постарею, — говорит Эррера. – Я не хочу ни о чем сожалеть. У меня нет времени думать о том, что могло случиться. Я задумываюсь о следующем дне, о новом вызове, потому что у нас лучшая работа в мире. Вот и все. Я хочу наслаждаться каждым днем своей карьеры. Когда ты ежедневно просыпаешься и тренируешься с Неймаром, Килианом Мбаппе, Марко Верратти и Маркиньосом – футболистами, которые однажды могут выиграть Золотой мяч – наслаждаться очень легко".

Для Андера стало привычным делом, что тренеры учат его играть на новых позициях. Томас Тухель в этом сезоне использовал его как правого защитника. Эррера был у Марсело Бьелсы в Атлетике атакующим полузащитником, затем его роль стала более строгой при Луи ван Гаале, а во времена Жозе Моуриньо он превратился в игрока оборонительного плана.

Это под руководством Бьелсы Эррера впервые привлек внимание Манчестер Юнайтед, впечатлив Фергюсона и клубных скаутов великолепной игрой за Атлетик, который победил 3:2 на Олд Траффорд в 1/8 финала Лиги Европы в 2012 году. Дэвид Мойес был близок к подписанию Андера в Юнайтед, но случилось это уже в 2014 году, когда пришел ван Гаал. Андер играл под руководством многих звездных тренеров.

"Но я не хочу быть тренером – и я скажу вам, почему. Тренер – это, наверное, самая неблагодарная работа в футболе. Ты можешь работать очень тяжело, всю душу вкладывать в это, работать 24 часа в сутки – и после всего этого мяч попадет в штангу и покинет пределы поля, а тебя, вероятно, уволят".

"Я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что этого не будет, ведь никогда не знаешь, что произойдет. Наверное, я буду работать в футболе, потому что это моя жизнь, но быть тренером слишком тяжело. Сложно управлять раздевалкой с 23 или 24 эго. У каждого футболиста есть отец или мама, которые считают, что он должен играть в каждом матче по 90 минут, у каждого игрока есть брат, который считает, что разбирается в футболе лучше тренера. Что я точно знаю – это то, что тренеры, под руководством которых я играл, являются примерами для других тренеров".

"Это были огромные перемены, после Бьелсы играть под началом ван Гаала. Они оба атакующие тренеры, которые хотят выигрывать матчи благодаря владению мячом, но их способы сделать это полностью противоположные".

"Бьелса хочет, чтобы игроки все время перемещались, искали пространство, взламывали защиту, забегая в эти зоны. Ван Гаалу нужен порядок, ты должен оставаться на своей позиции и контролировать свой участок газона. Бьелсе нужно постоянное движение, он не понимает, зачем владеть мячом, если ты не пытаешься забить гол. Если ты ведешь 3:0, он хочет, чтобы ты забил четвертый, пятый. Он просто хочет продолжать атаковать. Считает, что лучший способ снять вопрос о победителе матча – продолжать забивать голы. Ван Гаал же мыслит иначе. Когда ты выигрываешь 1:0 или 2:0, он хочет, чтобы ты контролировал матч, держал мяч и не рисковал".

"У меня было много разговоров с ван Гаалом, потому что я привык играть под руководством Бьелсы. Как только мои товарищи по команде получали мяч, я искал пространство и бегал все время. Но после месяца-двух я понял, что ван Гаалу нужно иное. Он хотел, чтобы я оставался на своем месте и сохранял мяч".

"Эти разговоры с ван Гаалом были изумительными. Он был очень внимателен, как учитель. У него есть образ в СМИ. Иногда он действительно может быть очень грубым с медиа или некоторыми людьми, ведь это волевой человек. Но я считаю, что это и человек с большим сердцем. Исходя из опыта нашего общения, он отличный парень".

Бывший товарищ Эрреры по команде, Уэйн Руни, недавно предположил, что с ван Гаалом обошлись жестоко, уволив его через два дня после завоевания Кубка Англии сезона-2015/16. Он мог бы продолжить и построить великую команду?

"Никто не знает, — отвечает Эррера. – Что я точно знаю, что потом пришел Моуриньо и в следующем сезоне мы выиграли три трофея. Мы были успешны после ухода ван Гаала, это истина. Мне нравилось работать с Луи, но при Моуриньо я нашел новую позицию на поле и научился новым вещам".

Не все были так успешны при Моуриньо, как Эррера. Наиболее яркий пример – Алексис Санчес, который появился посреди сезона-2017/18. Чилийский форвард, который сейчас в аренде в Интере, забил только пять голов за Юнайтед. Эррера удивлен этому не меньше нас с вами.

"Иногда в футболе попросту нет объяснения некоторым вещам, — говорит Андер. – И Алексис – одна из них. Он пришел из Арсенала, в котором выигрывал матчи в одиночку. Я смотрел за его играми, потому что "канониры" были нашими конкурентами за трофеи и топ-4. Видел, как Арсенал проигрывает 0:2, затем выходил Алексис, забивал дважды, а команда побеждала. Причем он забивал победный гол".

"Просто необъяснимо. Как может футболист, который месяц-два назад был с огромным отрывом лучшим игроком такого большого клуба, как Арсенал, прийти в Манчестер Юнайтед и не выступать на должном уровне? Я не знаю".

"Он хорошо тренируется, профессионально подходит к делу, старается стать лучше. На тренировках видно, что это за футболист. Он забивает много голов. Перед воротами он был просто убийственным на тренировках, забивал, забивал и забивал. Он сражается, если теряет мяч, бежит обратно и отбирает. У него было все для успеха в Юнайтед, но этого не произошло. Все, что я могу сказать – у меня нет объяснений".

Что за разговор о Манчестер Юнайтед, если не упомянуть Поля Погба? Однажды итальянская Gazzetta dello Sport написала о нем как про "спортсмена НБА с бразильскими ногами".

"Я бы добавил кое-что еще, — вмешивается Эррера. – "Спортсмен НБА с бразильскими ногами и комбинациями испанских полузащитников". Он может комбинировать очень здорово, играть в касание, на огромной скорости. У него прекрасное отношение к делу".

"Я говорю свое мнение. Не знаю, что рассказывают другие футболисты, но как полузащитник, Поль имеет все. Другие хавбеки могут иметь какие-то качества – контролировать мяч, бить издали, отдавать пасы, делать подкаты, играть от штрафной до штрафной – а Поль способен делать это все. Плюс, играть головой, забивать голы, отбирать мяч, хорош один в один… во всем".

"Но, конечно, если ты хочешь стать лучшим полузащитником мира, тебе нужна стабильность. Ты должен показывать это каждый день. Погба хороший парень. Он хочет сделать это. Он хорошо тренируется. Ему нужно делать это ежедневно".

Эррера видит подобный потенциал у нападающих Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда и Антони Мартиаля, которые по ходу этой кампании демонстрировали качественный футбол.

Он говорит: "У них есть качества, чтобы быть среди топ-10 в мире. Почему мы обожаем Лионеля Месси, Криштиану Роналду или Эдена Азара, которого я считаю одним из лучших в мире? Потому что они поддерживают свой уровень долгое время. Если Рашфорд и Мартиаль сделают это, они станут… возможно, не Месси или Криштиану, потому что это уникальные случаи в истории футбола… но они могут быть среди пяти-десяти лучших футболистов мира. Но им потребуется долгое время поддерживать этот уровень".

"То же самое касается и Поля. Рашфорд на пути к тому, чтобы сделать это. И Погба может быть лучшим игроком мира, если продолжит показывать ту же игру, которой нас всех удивлял. Но удержаться на таком уровне – самая сложная вещь в футболе. Если этим трем удастся – Манчестер Юнайтед сможет выиграть Премьер-лигу, я в этом уверен".

Адам Крафтон, The Athletic