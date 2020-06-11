Англия

Хавбек подписал соглашение до 2023 года.

Полузащитник Оливер Норвуд продлил соглашение с Шеффилд Юнайтед, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Центральный хавбек поставил подпись под контрактом с "клинками" до июня 2023 года.

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Норвуд присоединился Шеффилду в 2018 году из Брайтона. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 30 поединков в составе команды, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что МЮ позволил Дину Хендерсону доиграть сезон в Шеффилд Юнайтед.