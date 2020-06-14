Англия

Менеджер сборной ждет игрока в АПЛ.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал свое мнение о потенциальном трансфере вингера Боруссии Д Джейдона Санчо в один из клубов АПЛ.

"С личной точки зрения, для сборной Англии, какой бы маршрут Санчо не избрал в АПЛ, он будет позитивным".

"Он играет в Дортмунде, к нему там очень хорошо относятся и учат правильным вещам. Для нас не будет недостатком, если он останется там. Тем не менее, интересно увидеть Санчо в АПЛ, и как он адаптируется к этому чемпионату".

"Самое главное, что он продолжает играть регулярно. В его возрасте, это является ключом к его обучению и совершенствованию", — сказал Саутгейт Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что английский футболист сообщил Боруссии, что хочет покинуть клуб в межсезонье.