Германия

Похоже, англичанин сменит прописку в межсезонье.

Крайний полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо сообщил клубу, что хочет покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Bild.

По данным источника, наибольший интерес к английскому футболисту проявляет Манчестер Юнайтед. Отмечается, что "манкунианцы" стараются договориться с немцами о снижении цены на игрока.

Ранее сообщалось, что Санчо попал в шорт-лист мадридского Реала, но испанцы готовы приобрести вингера лишь в 2021 году.

Кроме того, футболист может и вовсе остаться в немецкой Бундеслиги, так как в ближайшее межсезонье за него намерена побороться мюнхенская Бавария.