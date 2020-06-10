Похоже, англичанин сменит прописку в межсезонье.
Джейдон Санчо, getty images
10 июня 2020, 16:30
Крайний полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо сообщил клубу, что хочет покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Bild.
По данным источника, наибольший интерес к английскому футболисту проявляет Манчестер Юнайтед. Отмечается, что "манкунианцы" стараются договориться с немцами о снижении цены на игрока.
Ранее сообщалось, что Санчо попал в шорт-лист мадридского Реала, но испанцы готовы приобрести вингера лишь в 2021 году.
Кроме того, футболист может и вовсе остаться в немецкой Бундеслиги, так как в ближайшее межсезонье за него намерена побороться мюнхенская Бавария.