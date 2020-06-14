Англия

Португалец высказался о грядущем рестарте сезона.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о подготовке команды к возобновлению АПЛ, который запланирован на 17-е июня.

"Мы собираемся провести обычную подготовительную неделю, начиная с понедельника и заканчивая пятницей. После этого у нас есть еще два дня, а затем Вест Хэм, так что следующие 10 дней будут очень заняты"

"Мы должны адаптироваться к этой новой реальности, что мы и пытались сделать все это время".

"Мы должны думать лишь о том, сколько очков мы можем завоевать и за какие позиции бороться. С фанатами или без фанатов, очки добываются на поле", — сказал Моуриньо официальному сайту "шпор".

Ранее сообщалось, что португалец хочет пригласить в клуб полузащитника "волков" Рубена Невеша.