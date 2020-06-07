"Шпоры" заинтересованы в подписании португальского хавбека.
Рубен Невеш, Getty Images
07 июня 2020, 11:53
Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает портал Le 10 Sport.
Жозе Моуриньо является поклонником таланта Невеша и хотел бы видеть его в своей команде. Сам португальский футболист также готов рассмотреть предложение лондонского клуба.
Действующий контракт Невеша с Вулверхэмптоном рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 43 поединка в футболке "волков", отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании хавбека Саутгемптона Пьера-Эмиля Хойбьерга.