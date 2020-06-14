Англия

Форвард поведал о своем будущем.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг высказал свое мнение на трансферные слухи, которые связывают его с другими командами.

"Я не получал никаких предложений в последнее время, но в течение последних нескольких месяцев с клубом велись некоторые дискуссии".

"Пока ничего не произошло, потому что у них есть ключи к моему будущему. Посмотрим, как пойдут дела, это поворотный момент в моей карьере. Честно говоря, это будет очень трудное решение, возможно, самое важное в моей карьере", — сказал Обамеянг Telefoot.

Ранее сообщалось, что Арсенал надеется на то, что габонский футболист продлит действующий контракт с клубом.