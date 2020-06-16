Полузащитник Челси может стать "красным дьяволом".
ВИЛЛИАН, GETTY IMAGES
16 июня 2020, 21:59
Манчестер Юнайтед заинтересован в услугах Виллиана, сообщает France Football.
По информации источника, "красные дьяволы" начали переговоры с окружением 31-летнего футболиста.
МЮ хочет добавить опыта в атакующую линию, где есть более молодые исполнители, как Антони Мартиаль, Маркус Рашфорд и Мейсон Гринвуд.
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Виллиан, скорее всего, не продлит контракт с Челси и станет свободным агентом уже 30 июня.