Англия

Новичок Манчестер Юнайтед с предвкушением ожидает будущих матчей.

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш очень рад, что Поль Погба вернулся на поле. Они играли вместе в тренировочных матчах, а также товарищеской игре с ВБА, а уже 19 июня могут впервые сыграть вместе в официальной игре.

"Я думаю, все в восторге, что Погба снова играет. Он долго отсутствовал. Играть вместе с Погба будет изумительно", — цитирует Бруну talkSPORT.

"У нас много хороших футболистов. Самое главное – добывать результат для Манчестер Юнайтед. Все хотят играть с лучшими игроками, и Погба – один из них".

Матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед состоится в пятницу, 19 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.