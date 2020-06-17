Англия

Встреча команд завершилась со счетом 0:0.

В первом матче после возобновления сезона в АПЛ Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли вничью со счетом 0:0.

После этого матча бирмингемский клуб продолжает находиться в зоне вылета с 25 очками, а "клинки" находятся на 7-м месте с 43 пунктами.

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед 0:0

Астон Вилла: Нюланд – Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Мингз, Таргетт – Хурихэйн, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба, 76) – Эль-Гази (Трезеге, 69), Дэвис (Саматта, 69), Грилиш.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, Робинсон – Болдок, Берге (Фримэн, 69), Норвуд, Ландстрем, Стивенс – Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).

Предупреждения: Дуглас Луис – Ландстрем.