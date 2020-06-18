Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура Премьер-лиги.

В перенесенной игре 28-го тура АПЛ Манчестер Сити дома при пустых трибунах разделался с Арсеналом – 3:0 благодаря голам Рахима Стерлинга, Кевина де Брюйне и Фила Фодена. Злую шутку с лондонцами, в частности, сыграл Давид Луис, заработавший красную карточку и пенальти на 49-й минуте игры.

В следующем матче Ман Сити 22 июня примет Бернли, а Арсенал 20 июня сразится на выезде с Брайтоном.

Манчестер Сити — Арсенал 3:0

Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (с пенальти), Фоден, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди — Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65) — Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни — Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8) — Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака — Обамеянг

Предупреждения: Родри — Тирни

Удаление: Давид Луис, 49 (фол последней надежды)