Англия

"Канониры" уже пять лет не показывают себя грозной силой в гостях.

Арсенал в перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги уступил на выезде Манчестер Сити со счетом 0:3, продолжив таким образом кошмарную для своих болельщиков серию.

"Канониры" более пяти лет не могут выиграть в гостевом матче у других представителей топ-6. Арсенал 10 раз сыграл вничью и 16 раз проиграл в таких поединках. Последний выездной триумф лондонцев в играх против топ-6 случился в январе 2015 года, когда они обыграли Ман Сити 2:0.

В нынешнем сезоне у Арсенала осталась еще одна игра против команды из "большой шестерки" – 11 июля с Тоттенхэмом. Ближайший поединок Арсенал проведет в гостях против Брайтона 20 июня.