Англия

Пьер-Эмиль Хойбьерг сложил полномочия еще до окончания сезона.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль подтвердил, что хавбек Джеймс Уорд-Праус назначен капитаном команды вместо Пьера-Эмиля Хойбьерга.

Хойбьерг близок к уходу из Саутгемптона на правах свободного агента этим летом. Пока неизвестно, станет ли он продлевать контракт до конца сезона или отправится восвояси уже в конце июня. Интерес к датчанину приписывают Тоттенхэму.

25-летний Уорд-Праус находится в Саутгемптоне с 2012 года. Благодаря выступлениям за "святых" он иногда получает вызовы в сборную Англии, за которую сыграл в двух матчах.

В нынешнем сезоне Джеймс отметился 4 голами и 5 ассистами в 35 матчах за Саутгемптон во всех турнирах.

"Святые" в ближайшем матче сыграют против Норвича на выезде 19 июня.