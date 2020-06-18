Англия

Матч против Манчестер Сити получился крайне неудачным для "канониров".

Арсенал в перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги уступил на выезде Манчестер Сити со счетом 0:3. В этом матче "канониры" ни разу не пробил в створ ворот – по информации Opta, такое в Премьер-лиге случилось с ними впервые за три года.

Предыдущий такой конфуз был зафиксирован в августе 2017 в игре с Ливерпулем. Тогда Арсенал уступил 0:4.

Матч с Ман Сити продолжил безрадостную для Арсенала тенденцию: команда уже около пяти лет не может победить представителей "большой шестерки" на выезде в Премьер-лиге: 10 ничьих и 16 поражений.

Ближайший поединок Арсенал проведет в гостях против Брайтона 20 июня. На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 29 турах.