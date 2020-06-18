Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Осасуна — Атлетико, Getty Images
18 июня 2020, 11:55
В 29-м туре Примеры Атлетико одержал разгромную победу над Осасуной со счетом 5:0. Голами в составе "матрасников" отличились Диего Льоренте, Альваро Мората и Янник Карраско, а дубль в свой актив записал Жоау Фелиш.
Осасуна — Атлетико 0:5
Голы: Фелиш, 27, 56, Льоренте, 79, Мората, 82, Карраско, 88.
Осасуна: Рубен — Гарсия (Видаль, 67), Аридан, Гарсия, Лато (Эступиньян, 67) — Торрес, Монкайола, Брашанац (Адриан, 62), Перес — Энрик (Кардона, 79), Арнаис (Р. Гарсия, 62).
Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Хименес, Лоди — Корреа (Льоренте, 63), Коке, Эррера, Сауль (Карраско, 84) — Фелиш (Партей, 69), Коста (Мората, 63).
Предупреждения: Арнаис, Энрик, Перес — Ариас, Савич, Фелиш.