Англия

Английский форвард восстановился после мышечной травмы задней поверхности бедра.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о текущем состоянии своего ключевого форварда Харри Кейна, который не появлялся на футбольном поле с первого января из-за мышечной травмы задней поверхности бедра.

Португальский специалист сообщил, что планирует выпустить Кейна с первых минут в предстоящем матче против Манчестер Юнайтед.

"Кейн работает очень хорошо. Нет никаких проблем (с его здоровьем — прим. ред.). Он планирует выйти в стартовом составе против Манчестер Юнайтед. Сколько он сыграет? Я не знаю. По ходу игры сможем это узнать".

"Его не было около шести месяцев. Трудно оценивать его текущую форму. Однако Кейн очень хорошо хорошо работал. Он потрясающий профессионал и собирается выйти на поле завтра с первых минут", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Напомним, матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится в пятницу, 19 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени.