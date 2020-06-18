"Красные дьяволы" предложили англичанину новый контракт.
Анхель Гомес, Getty Images
18 июня 2020, 17:57
Полузащитник Манчестер Юнайтед Анхель Гомес может покинуть стан "красных дьяволов" на правах свободного агента, поскольку его нынешний контракт рассчитан до конца июня этого года. Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что 19-летнему англичанину предложили новое соглашение.
"Хочу, чтобы Анхель остался. Он является лучшим юниором, который есть в Манчестер Юнайтед. Мы предложили ему новый контракт, и, надеюсь, он его продлит. Если нет, то я желаю ему всего наилучшего".
"Из того, что я знаю, мы не так далеко к заключению новой сделки. Опять же, если ничего не получится, то придется пожелать друг другу удачи", — приводит слова Солкьяера Goal.com.
В текущем сезоне Анхель Гомес провел восемь поединков за взрослую команду Манчестер Юнайтед, в которых результативными действиями не отличился. Сообщалось, что в англичанине заинтересована каталонская Барселона.