Англия

"Красные дьяволы" предложили англичанину новый контракт.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Анхель Гомес может покинуть стан "красных дьяволов" на правах свободного агента, поскольку его нынешний контракт рассчитан до конца июня этого года. Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что 19-летнему англичанину предложили новое соглашение.

"Хочу, чтобы Анхель остался. Он является лучшим юниором, который есть в Манчестер Юнайтед. Мы предложили ему новый контракт, и, надеюсь, он его продлит. Если нет, то я желаю ему всего наилучшего".

"Из того, что я знаю, мы не так далеко к заключению новой сделки. Опять же, если ничего не получится, то придется пожелать друг другу удачи", — приводит слова Солкьяера Goal.com.

В текущем сезоне Анхель Гомес провел восемь поединков за взрослую команду Манчестер Юнайтед, в которых результативными действиями не отличился. Сообщалось, что в англичанине заинтересована каталонская Барселона.