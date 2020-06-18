Англия

Вскоре бразилец может покинуть "канониров".

Киа Джубачан, агент защитника Арсенала Давида Луиса, поведал о том, как обстоят дела с контрактом игрока, который истекает в конце сезона.

"Наступает момент, когда у нас остается 14 дней до крайнего срока, и игрок находится в критической точке своей карьеры, когда ему, вероятно, осталось три или четыре года на самом высоком уровне".

"Что я могу вам сказать, так это то, что ситуация с точки зрения Арсенала будет урегулирована на этой неделе. 22 июня — крайний срок для большинства клубов", — сказал агент Talksport.

Ранее бразилец прокомментировал поединок против Манчестер Сити, в котором он заработал красную и "привез" гол.