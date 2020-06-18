Англия

Бразилец поделился мнением о поражении команды.

Защитник Арсенала Давид Луис прокомментировал поражение от Манчестер Сити (0:3) и свое удаление.

Бразильский центрбек вышел на замену на 24-й минуте вместе травмированного Пабло Мари. В конце первого тайма 33-летний игрок ошибся и позволил забить Рахиму Стерлингу, а вскоре после перерыва заработал удаление за фол на Рияде Марезе.

"В этом поражении не командная вина, а моя. Команда выступала хорошо, особенно когда осталась вдесятером. Тренер и игроки были замечательными, а это моя вина.

Я решил сыграть, но должен был принять другое решение. Это все из-за моего контракта.

Мне нравится команда, я хочу остаться. Тренер также хочет меня оставить, мы просто ждем решения", – рассказал Давид Луис в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Бенфика заинтересована в возвращении Давида Луиса.